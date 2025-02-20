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Во время пожара в рязанской квартире пострадал мужчина
Напомним, пожар случился вечером 19 февраля в четырехэтажном доме на Первомайском проспекте.

Во время пожара в рязанской квартире пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, пожар случился вечером 19 февраля в четырехэтажном доме на Первомайском проспекте.

В МЧС рассказали, что горела коммунальная трехкомнатная квартира. Площадь возгорания составила 5 кв.м.

Во время пожара пострадал мужчина 1970 года рождения, его госпитализировали.

На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава.

Видео: Telegram-канал «Топор Рязань».