В Рязанской области осудили двоих мужчин за угон автомобиля

Они признали вину.

В Рыбновском районе двое мужчин осуждены за угон автомобиля. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в июне 2024 года осужденные в гаражном боксе ремонтировали автомобиль знакомого. Они вспомнили, что одну из работ нужно выполнить в другой части города. Мужчины взяли автомобиль без ведома собственника. Их задержали полицейские.

Рыбновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего и 19-летнего местных жителей, обвиняемых по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Им назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждому. Вину мужчины признали.