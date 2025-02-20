В Рязанской области обнаружили более 4 тысяч гектаров заросших сельхозземель

С 10 по 18 февраля 2025 года сотрудники управления Россельхознадзора провели проверки на земельных участках сельскохозяйственного назначения в Рязанском, Сапожковском и Шацком районах Рязанской области.

В Рязанской области обнаружили более 4 тысяч гектаров заросших сельхозземель. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

С 10 по 18 февраля 2025 года сотрудники управления провели проверки на земельных участках сельскохозяйственного назначения в Рязанском, Сапожковском и Шацком районах Рязанской области.

Всего обследовали 4,4 тысяч гектаров земель, из которых на площади 4,2 тысяч гектаров нашли нарушения требований законодательства.

«Признаки использования данных участков в сельскохозяйственном производстве отсутствовали, что свидетельствует о том, что собственники не проводили мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв», — говорится в сообщении.

Собственникам участков выдали предостережения.

Всего за отчетный период составили пять протоколов об административных правонарушениях, вынесли три постановления о привлечении к административной ответственности, из них два — с назначением наказания в виде штрафа.