В Рязанской области ликвидировали очереди в детские сады

В регионе достигли 100% доступности дошкольного образования благодаря нацпроекту «Демография». В регионе построили 28 детских садов и пристроек, что позволило получить места почти двум тысячам детей.

В Рязанской области ликвидировали очереди в детские сады. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока» со ссылкой на региональный минобр.

В сюжете отметили, что в регионе достигли 100% доступности дошкольного образования благодаря нацпроекту «Демография». В регионе построили 28 детских садов и пристроек, что позволило получить места почти двум тысячам детей.