В рязанской мэрии анонсировали капремонт дороги на улице Зубковой
В администрации отметили, что в настоящее время разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги на улице Зубковой. Проект прошел государственную экспертизу.
В рязанской мэрии анонсировали капремонт дороги на улице Зубковой. Сообщение появилось в соцсетях.
В администрации отметили, что в настоящее время разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги на улице Зубковой. Проект прошел государственную экспертизу.
«Будем участвовать в конкурсном отборе Минтранса РО для получения субсидий. При получении целевого финансирования реализуем проект», — отметили в сообщении.
Напомним, в этом году в Рязани капитально отремонтируют 13 улиц.