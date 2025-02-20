В рязанской мэрии анонсировали капремонт дороги на улице Зубковой

В администрации отметили, что в настоящее время разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги на улице Зубковой. Проект прошел государственную экспертизу.

В рязанской мэрии анонсировали капремонт дороги на улице Зубковой. Сообщение появилось в соцсетях.

В администрации отметили, что в настоящее время разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги на улице Зубковой. Проект прошел государственную экспертизу.

«Будем участвовать в конкурсном отборе Минтранса РО для получения субсидий. При получении целевого финансирования реализуем проект», — отметили в сообщении.

Напомним, в этом году в Рязани капитально отремонтируют 13 улиц.