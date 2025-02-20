В Рязани задержали закладчика с крупной партией наркотиков

39-летнего рязанца поймали на Народном бульваре.

В Рязани задержали закладчика с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

39-летнего рязанца поймали на Народном бульваре. При себе у него нашли более 90 пакетиков с порошкообразным веществом. Согласно заключениям экспертов ЭКЦ УМВД, все изъятое вещество является метадоном общей массой 23 грамма. Ранее мужчина уже был судим за хранение наркотиков.

Отмечается, что рязанец успел сделать три закладки на Народном бульваре и улице Великанова.

Возбуждено уголовное дело.