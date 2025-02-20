В Рязани выставили на продажу еще одно здание «Пятерочки»

Общая площадь объекта — 1202 квадратных метра.

В Рязани выставили на продажу здание «Пятерочки» за 57 миллионов 750 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовали на сайте Avito.

Общая площадь объекта — 1202 квадратных метра. Трехэтажное здание с собственной парковкой располагается на улице 1-я Линия. В помещении есть индивидуальное отопление и панорамное остекление.

В объявлении отмечается, что всю площадь занимают «Пятерочка» и Fix Price.

Ранее в Рязани на продажу выставили здание «Пятерочки» на улице Есенина за 75 миллионов рублей.