В Рязани родители школьников сдали ЕГЭ

В среду, 19 февраля в рязанской школе № 39 прошла ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». На мероприятии побывал корреспондент РЗН. инфо.

В среду, 19 февраля в рязанской школе № 39 прошла ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». На мероприятии побывал корреспондент РЗН. инфо.

Всего экзамен по базовой математике написали 10 человек, среди которых были представители власти.

Для родителей создали условия, приближенные к проведению настоящего ЕГЭ: от пропускного режима и регистрации, до написания и сдачи работ. Организаторы пытались показать, насколько честно и открыто проходит процедура экзамена. Для акции разработали сокращенные варианты до 40 минут.

«Самое главное, что должны донести родители до детей после этой акции — это спокойствие. Родители должны поддерживать своего ребенка, транслировать уверенность. Конечно, должны помогать готовится, следить за режимом дня и питания, и тогда все получится», — заявила уполномоченная по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

В течение 10 дней участники узнают свои результаты.