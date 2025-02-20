В Рязани работницу салона сотовой связи осудили за кражи с банковских карт клиентов

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В Рязани работницу салона сотовой связи осудили за кражи с банковских карт клиентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2023 году 30-летняя женщина, работая продавцом в салоне сотовой связи, при продаже мобильных телефонов покупателям получала доступ к их банковским счетам и крала оттуда деньги.

Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.