В Рязани работницу салона сотовой связи осудили за кражи с банковских карт клиентов
Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В Рязани работницу салона сотовой связи осудили за кражи с банковских карт клиентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в 2023 году 30-летняя женщина, работая продавцом в салоне сотовой связи, при продаже мобильных телефонов покупателям получала доступ к их банковским счетам и крала оттуда деньги.
Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.