В Рязани 13-летний подросток попал под колеса иномарки

Авария произошла 19 февраля вблизи дома № 72 стр. 3 на улице Татарской.

В Рязани 13-летний подросток попал под колеса иномарки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 19 февраля вблизи дома № 72 стр. 3 на улице Татарской. 26-летний житель Рыбного за рулем автомобиля Ford Focus, сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Школьника госпитализировали.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.