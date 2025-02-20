В Рязани 13-летний подросток попал под колеса иномарки
Авария произошла 19 февраля вблизи дома № 72 стр. 3 на улице Татарской.
В Рязани 13-летний подросток попал под колеса иномарки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 19 февраля вблизи дома № 72 стр. 3 на улице Татарской. 26-летний житель Рыбного за рулем автомобиля Ford Focus, сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Школьника госпитализировали.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.