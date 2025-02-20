В Кремле заявили, что цели на Украине должны достигаться мирными средствами

«Все цели (на Украине — ред.) должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели на Украине должны достигаться мирными средствами. Его слова в четверг, 20 февраля, передало РИА Новости.

Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос, считают ли в Кремле пост президента США Дональда Трампа в соцсетях свидетельством разногласий между Украиной и США.

«Все цели (на Украине — ред.) должны достигаться предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров», — ответил Песков.

Ранее Дональд Трамп опубликовал пост, в котором назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Американский лидер также заявлял, что на Украине необходимо провести выборы. Он добавил, что рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%.