В Калининграде девочка-инвалид получила ожоги, пролежав всю ночь на батарее

В Калининграде девочка-инвалид получила ожоги, пролежав всю ночь на батарее. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома в соцсетях.

По данным следствия, в ночь на 15 февраля 2025 года 10-летняя девочка, имеющая инвалидность и находящаяся на стационарном лечении в паллиативном отделении детской больницы, получила ожоги третьей степени, предположительно, от батареи отопления.

В настоящее время ребенка госпитализировали в другое медучреждение. Ей оказывают медпомощь.

Возбуждено уголовное дело о халатности.

По данным Telegram-канала «Плохие новости 18+", девочка упала на батарею и пролежала на ней всю ночь. Медики узнали о случившемся утром, когда делали обход.

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Калининградской области