В Госдуме предложили упростить механизм смены фамилии при заключении брака

«Если один из супругов хочет присоединить фамилию другого, но второй оставляет свою, это нельзя оформить сразу — нужно менять документы через отдельную процедуру», — сказал автор инициативы.

В Госдуме предложили упростить механизм смены фамилии при заключении брака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Ксению Горячеву.

В настоящее время Семейным кодексом предусмотрено, что супруги по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено региональными законами, присоединяет к своей фамилии фамилию супруга.

«Если один из супругов хочет присоединить фамилию другого, но второй оставляет свою, это нельзя оформить сразу — нужно менять документы через отдельную процедуру», — сказала депутат.