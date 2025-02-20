Труженице тыла в Рязанской области исполнился 101 год

У нее есть трое внуков, четверо правнуков.

В четверг, 20 февраля, жительнице старожиловского села Тарасово Анне Чикиной исполнился 101 год. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Женщина родилась в деревне Шишкино. Когда началась Великая Отечественная война, Анне Чикиной было 17 лет. Она в раннем возрасте начала работать в местном колхозе.

«Во время войны, когда приблизился фронт, пришлось ей окопы копать, а потом она работала на торфяниках в Шатуре. Туда посылали в основном молодежь, и по ее словам, там было очень тяжело», — рассказал сын женщины.

После войны Анна Чикина до самой пенсии работала в колхозе «Имени Куйбышева».

У нее есть двое детей, трое внуков, четверо правнуков.

Фото ИД «Пресса» предоставила администрация района