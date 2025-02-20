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Танцевальный фестиваль «Черный кот — 2025» в Рязани пройдет с 28 по 30 марта
На конкурсе будет представлено 5 номинаций.

Танцевальный фестиваль «Черный кот — 2025» в Рязани пройдет с 28 по 30 марта. Об этом сообщается в паблике фестиваля «Вконтакте».

36-й фестиваль танца «Черный кот — 2025» пройдет с 28 по 30 марта 2024 года в рязанском дворце молодежи. Отмечается, что отборочный тур фестиваля состоится 11 марта в 16:00 во Дворце молодежи.

На конкурсе будет представлено 5 номинаций:

  • Клубный танец;
  • Рок-н-Ролл;
  • Слоу;
  • Фолк;
  • Фристайл.

Фото с паблика фестиваля «Черный кот»

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