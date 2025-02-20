Стала известна причина перекрытия полос на Первомайском проспекте в Рязани

Специалисты РМПТС взяли на контроль инцидент с парением магистрального трубопровода в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Пожалостина.

Стала известна причина перекрытия полос на Первомайском проспекте в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ.Инфо».

Специалисты РМПТС взяли на контроль инцидент с парением магистрального трубопровода в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Пожалостина.

По информации предприятия, произошло незначительное повреждение, не сказывающееся на теплоснабжении жилых домов и социальных объектов.

В ближайшее время будут проведены ремонтные работы.

Напомним, ранее рязанцы сообщили о перекрытии дороги в центре Рязани.