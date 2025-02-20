СМИ: США хотят включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО

Источники рассказали телеканалу NBC News, что в США расценивают подобный пункт соглашения как одну из гарантий безопасности Украины после завершения конфликта.

США могут включить в мирную сделку по Украине пункт об автоматическом вступлении страны в НАТО в случае, если Россия не будет придерживаться условий сделки. Об этом сообщил NBC News, передало ТАСС в четверг, 20 февраля.

Как рассказали источники телеканалу, подобный пункт соглашения рассматривают в США как одну из гарантий безопасности Украины после завершения конфликта.

По словам собеседников NBC News, автоматическое вступление в НАТО может стать ответом на опасения Киева и его союзников, что российская сторона якобы использует прекращение огня для укрепления сил и продолжения боевых действий.