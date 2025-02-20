Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Геннадий Косарев умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни, говорится в публикации.

В среду, 19 февраля, скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Санкт-Петербурга Геннадий Косарев. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения в соцсетях.

Геннадий Косарев умер на 65-м году жизни после продолжительной болезни, говорится в публикации.

Он окончил ГИТИС. 11 лет проработал в Московском театре имени В.В. Маяковского. После он переехал в Санкт-Петербург. Начал работать в Молодежном театре на Фонтанке, где прослужил более 30.

По данным портала kino.teatr.ru, Геннадий Косарев сыграл в сериале «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Агент особого назначения». Всего он участвовал в 44 кинопроектах.