SHOT: в Азовском море тонет сухогруз с тремя тысячами тонн кукурузы

В Азовском море начал тонуть сухогруз с тремя тысячами тонн кукурузы. Судно двигалось из Ростова в турецкий город Самсун. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщил SHOT.

По данным канала, сухогруз «Павел Грабовский» начал тонуть днем 16 февраля в районе порта Азов, получив пробоину.

Отмечается, что к месту происшествия выдвинулись два ледокола — «Капитан Демидов» и «Капитан Чудинов». При этом, как указано в публикации, экипаж не посылал сигнал бедствия, а лишь попросил разрешения зайти в порт Азов.

«Сделать это удастся лишь после того, как поднимется уровень воды», — заключили в посте.

Позже оперативные службы опровергли ТАСС информацию о бедствии сухогруза «Павел Грабовский» под флагом Панамы в Азовском море. Как сообщили агентству, судно находится на якорной стоянке на ремонте.