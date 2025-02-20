Рязанец обманул клиентов под видом мастера по установке окон на 600 тысяч рублей

Мужчина размещал на сайте объявлений информацию об оказании услуг по установке окон и принимал заказы. Он приезжал к клиентам, делал в квартирах замеры и заключал с рязанцами договоры о предстоящих работах от имени индивидуального предпринимателя.

38-летний рязанец обманывал людей под видом мастера по установке окон. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

По предварительной информации ведомства, мужчина размещал на сайте объявлений информацию об оказании услуг по установке окон и принимал заказы. Он приезжал к клиентам, делал в квартирах замеры и заключал с рязанцами договоры о предстоящих работах от имени индивидуального предпринимателя.

Клиенты передавали злоумышленнику частичную предоплату в сумме от 10 до 210 тысяч рублей, после чего мужчина переставал выходить на связь.

Как выяснилось, рязанец целенаправленно скрывался — периодически менял адреса проживания, уезжал в Москву и пользовался арендованными автомобилями. Однако полицейские задержали его.

На данный момент известно об 11 потерпевших — это жители Рязани, Рязанского и Михайловского районов. Общая сумма ущерба составила более 605 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».