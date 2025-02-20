Рязанцев предупредили об отлове двух агрессивных собак

Собаки могут находиться в районе Мясокомбината, улиц Свободы, Циолковского, Радищева, Типанова, Есенина.

Рязанцев предупредили об отлове двух агрессивных собак. Об этом сообщает служб отлова животных.

Отмечается, что собаки могут находиться в районе Мясокомбината, улиц Свободы, Циолковского, Радищева, Типанова, Есенина.

Животные могут вести себя агрессивно.