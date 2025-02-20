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Рязанца заподозрили в применении насилия в отношении сотрудника минприроды
Возбуждено уголовное дело.

Рязанца заподозрили в применении насилия в отношении сотрудника государственного охотничьего надзора министерства природопользования. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что в феврале 2025 года в ночное время потерпевший остановил автомобиль, чтобы проверить документы на охоту у 41-летнего водителя. Подозреваемый боялся, что его привлекут к административной ответственности, и внезапно поехал. Он задел сотрудника минприроды, тот упал на землю и получил ушибы.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти по части 1 статьи 318 УК РФ. Расследование продолжается.