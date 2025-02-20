Рязанца отправили на 3 года в колонию за повторное пьяное вождение

Отмечается, что мужчина уже имел судимость, снова сел за руль и был остановлен инспекторами.

Рязанца отправили на 3 года в колонию за повторное пьяное вождение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что мужчина уже имел судимость, снова сел за руль и был остановлен инспекторами. Суд назначил ему 3 года лишения свободы.

В Рыбновском районе за 2024 год за управление транспортным средством в состоянии опьянения осудили 13 человек.

В основном, им были назначены наказания в виде обязательных или принудительных работ, а также лишение права управления транспортным средством. В связи с конфискацией, шесть правонарушителей лишились своих транспортных средств, которые были обращены в доход государства.