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Рязанская прокуратура нашла нарушения в двух учреждениях культуры
Нарушения нашли в МБУ ДО «Пителинская ДМШ» и культурно-досуговом центре филиала МБУК «Пителинский ДК»

Прокуратура вместе с инспектором проверила соблюдение пожарной безопасности в МБУ ДО «Пителинская ДМШ» и культурно-досуговом центре филиала МБУК «Пителинский ДК». Об этом в четверг, 20 февраля, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура установила, что в помещениях культурно-досугового центра нет систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей.

В детской музыкальной школе, как указано в публикации, положение о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям закона. У учреждения отсутствуют сертификаты и декларации на отделочные материалы.

Устранение нарушений находится на контроле прокурора района, говорится в сообщении.