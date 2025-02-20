Председатель Рязоблдумы поучаствовал в благотворительной акции ко Дню защитника Отечества

Аркадий Фомин посетил ярмарку «БлагоТвори с Первыми», организованную в штабе общественной поддержки «Единой России» совместно с «Движением Первых Рязанской области».

Председатель Рязоблдумы поучаствовал в благотворительной акции ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Аркадий Фомин посетил ярмарку «БлагоТвори с Первыми», организованную в штабе общественной поддержки «Единой России» совместно с «Движением Первых Рязанской области». На ярмарке представлены изделия ручной работы, созданные воспитанниками детских садов и учениками школ Пронского и Скопинского районов, а также учащимися Кадомского технологического колледжа.

Вырученные с ярмарки средства будут направлены в фонд «Форпост» для поддержки участников СВО.

«Помощь военнослужащим и их близким — первостепенная задача для всех нас. Депутаты областной Думы принимают активное участие в сборе и доставке гуманитарных грузов, находятся на постоянной связи с военнослужащими и их семьями. Мы стараемся, чтобы наши ребята были обеспечены всем необходимым. Хочу выразить благодарность неравнодушным рязанцам, которые не остаются в стороне, и приглашаю жителей региона присоединиться к проекту „БлагоТвори с Первыми“. Бойцам очень нужна и важна наша поддержка», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Ярмарка будет работать до 24 февраля, 23 февраля такая же ярмарка откроется в ТЦ «Малина».