Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин рассказал о работе с молодежью в регионе

В четверг, 20 февраля, в региональном парламенте рассмотрели перспективные направления работы с молодежью в Год защитника Отечества.

В четверг, 20 февраля, в региональном парламенте рассмотрели перспективные направления работы с молодежью в Год защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба облдумы.

Данной теме посвятили заседание совета по вопросам социальной защиты и поддержки граждан.

Открывая заседание, спикер регионального парламента Аркадий Фомин напомнил, что 2025 год пройдет в России под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Культурно-массовые мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, будут носить патриотический характер.

Отмечается, что на федеральном уровне уже стартовал проект «Победа одна на всех», посвященный вкладу народов советских республик в Великую Победу.

Кроме того, пройдут два крупнейших всероссийских фестиваля народного творчества: «Салют Победы» и «Вместе мы — Россия». В плане мероприятий юбилейного года — акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Окна Победы», «Свеча памяти», «Лучи Победы», исторический диктант «Диктант Победы», Всемирная школьная олимпиада «Великая Победа» и многое другое.

«Практически в каждом населенном пункте области установлены памятники павшим героям, есть воинские захоронения. Наш общий долг — привести их в должное состояние. И эту работу мы можем делать вместе со школьниками и студентами.

Считаю, что нам нужно чаще встречаться с молодежью, проводить открытые уроки, на примерах рассказывать о преемственности поколений героев русского воинства. Вести открытый откровенный диалог. Наша задача — уметь отстаивать правду о вкладе советского народа в разгром фашизма, не допустить фальсификации фактов, заполнить пробелы о неизвестных ранее событиях военных лет. Важно передать эту миссию молодому поколению», — сказал председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин.

О планах по патриотическому воспитанию школьников и учащихся средних и высших учебных заведений региона рассказали и.о. министра образования Ольга Васина и председатель комитета по делам молодежи Виталий Косачев. Они отметили, что в Год защитника Отечества в регионе продолжится реализация проекта «Разговоры о важном».

Как указано в публикации, с 1 сентября 2024 года во всех школах региона введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Главное отличие новой дисциплины от ОБЖ — наличие обширного блока военных знаний.

На занятиях детям рассказывают об элементах начальной военной подготовки, правилах оказания первой помощи в условиях боевых действий, применении беспилотных летательных аппаратов.

Во время обсуждения сообщили о проектах, которые впервые реализуют в области в 2025 году.

Так, комитет по делам молодежи совместно с Рязанским государственным радиотехническим университетом работает над созданием виртуального музея «Герои земли Рязанской».

Администрация Рязани презентовала проект «Народный фотоальбом «Рязань: 1941-1945». Его цель — собрать архивные снимки и документы, рассказывающие о жизни Рязани в годы Великой Отечественной войны.

РГУ имени С.А. Есенина в партнерстве с Министерством культуры России и киноценцерном «Мосфильм» в 2025 году покажет серию художественных фильмов патриотической направленности.

«Сегодня состоялся важный, интересный диалог. Видно, что работа в Рязанской области и министерством образования, и комитетом по делам молодежи организована, налажена. Важно, чтобы подход к патриотическому воспитанию нашей молодежи, особенно в Год защитника Отечества, в год 80-летия Великой Победы, не был формальным. Уверен, вместе мы сможем добиться хороших результатов», — подытожил спикер регионального парламента Аркадий Фомин.