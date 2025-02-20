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Накануне 14 февраля на маркетплейсах выросли продажи мужской одежды и ювелирных украшений

Накануне 14 февраля на маркетплейсах выросли продажи мужской одежды и ювелирных украшений. Исследование провели аналитики «Мегафона».

Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии 14 февраля. Продажи товаров в категориях «Женщинам» и «Красота», напротив, почти не изменились. Среди гаджетов для своих вторых половинок чаще покупали беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки.

Согласно данным сервиса «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес, активнее всего ко Дню всех влюбленных приобреталась одежда для мужчин. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30% в сравнении с предшествующей неделей. На втором месте оказались различные товары по уходу (средства для бритья, кремы, шампуни и т. д.) — здесь рост составил 23%. На третьем месте расположилась женская товарная категория. Речь идет о ювелирных изделиях для женщин — их в преддверии дня всех влюбленных стали покупать на 20% чаще.

В этом году на День святого Валентина россияне также покупали на маркетплейсах сладости, но не так активно, как годом раньше (рост +18%). Самыми востребованными в этой категории стали конфеты (+12%). Выросли также продажи парфюмерии (+16%), аксессуаров и товаров для взрослых (+11% у обеих категорий).

Пик покупательской активности на маркетплейсах пришелся на 10-12 февраля.

В Рязани в преддверии праздника также наблюдался рост интереса к различным категориям электроники. Согласно исследованию, спрос на смарт-часы увеличился на 100%, на умные колонки — на 67%, а на беспроводные наушники — на 10%. Среди регионов Центрального федерального округа наиболее активно покупали гаджеты ко Дню всех влюбленных жители Москвы, Владимира и Воронежа. В топ-5 также вошли Калуга и Курск.