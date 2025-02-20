На четырех улицах в Рязани демонтировали незаконные рекламные баннеры

Работы провели на улицах Попова, Горького, Есенина, Ситниковская.

На четырех улицах в Рязани демонтировали незаконные рекламные конструкции. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Сотрудники управления административно-технической инспекции горадминистрации совместно с МКУ «Техобеспечение» провели в среду, 19 февраля, рейд.

Во время мероприятия демонтировали несколько информационных конструкций, декоративных наклеек, баннер и электронное табло. Работы провели на улицах Попова, Горького, Есенина, Ситниковская.

Как указано в публикации, все конструкции установили самовольно. Ранее предпринимателям выдавали предписания о самостоятельном устранении нарушений.

Кроме того, специалисты проверили адреса с самодемонтажом на Касимовском шоссе, дом № 20 и на Театральной площади, дом № 2. Выданы предписания с обязательством демонтировать рекламные конструкции.