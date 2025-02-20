Мужчина купил дачу в Рязанской области и узнал, что «умер»

При этом мужчине по-прежнему приходится платить налоги. Сотрудники налоговой службы указали, что к ним не поступало извещение о смерти.

Мужчина купил дачу в Рязанской области и узнал, что «умер». Об этом пишет 78.ru.

Отмечается, что Андрей Гладышев приобрел дачу в Рязанской области и собирался подключить газ. Когда его супруга обратилась в паспортный стол для прописки мужа, она узнала, что на его имя уже выписано свидетельство о смерти.

Гладышев также узнал, что его бывшая жена получила информацию о кончине экс-супруга, так как ей предложили оформить пенсию по потере кормильца.

При этом мужчине по-прежнему приходится платить налоги. Сотрудники налоговой службы указали, что к ним не поступало извещение о смерти.