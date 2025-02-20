Мошенники начали обманывать россиян под видом замены ключей от домофона

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками известных компаний и предлагают бесплатную замену ключей от домофона. Если «клиент» соглашается, то следом они запрашивают код из смс, который якобы отправляется от компании.

Мошенники начали обманывать россиян под видом замены ключей от домофона. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило РИА Новости.

Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками известных компаний и предлагают бесплатную замену ключей от домофона. Если «клиент» соглашается, то следом они запрашивают код из смс, который якобы отправляется от компании.

Для убедительности мошенники говорят, что бесплатная замена ключей — временная акция, потом придется платить за услугу.

Отмечается, что код из смс могут использовать для кражи личных данных клиента, включая доступ к учетной записи на портале «Госуслуги», а также для списания средств с банковских карт.