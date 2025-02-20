Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области

За сутки Украина потеряла более 160 военнослужащих. Уничтожены два танка ВСУ, 10 боевых бронемашин, три пункта управления БПЛА

Минобороны раскрыло потери ВСУ в Курской области. Соответствующую информацию опубликовало РИА Новости в четверг, 20 февраля.

Как указано в публикации, за сутки Украина потеряла более 160 военнослужащих.

Кроме того, уничтожены два танка ВСУ, 10 боевых бронемашин, три пункта управления БПЛА, восемь автомобилей, две боевые американские машины пехоты «Bradley», бронетранспортер, пять артиллерийских орудий и четыре миномета.