«Капитал»: паркинг — ваш личный биткоин под капотом

В компании « Капитал » рассказали о плюсах приобретения паркинга.

«Пока соседи откапывают авто лопатой, вы открываете дверь теплого автомобиля. Капот без царапин, нервы — без трещин», — отметили в компании.

Там также рассказали, что сдача места на паркинге принесет рязанцам пассивный доход.

Место можно приобрести в рассрочку.

«Первый взнос — начало вашей финансовой безопасности Когда „цвет утреннего паркинга“ назовут трендом 2026-го, вы уже будете в плюсе. Инвестиции должны пахнуть не застоявшейся елкой, которую давно пора убирать, а стабильностью», — заключили в сообщении.