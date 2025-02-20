Глава Центробанка прокомментировала новости о возвращении Visa и Mastercard

Эльвира Набиуллина сообщила, что платежные системы Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по вопросу о возвращении на российский рынок.

Глава Центробанка прокомментировала новости о возвращении Visa и Mastercard. Ее цитирует РБК.

Эльвира Набиуллина сообщила, что платежные системы Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по вопросу о возвращении на российский рынок.

Она отметила, что говорить об их возвращении преждевременно.

Ранее глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что Visa и Mastercard вскоре вернутся на российский рынок.