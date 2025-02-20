Economist: Зеленский проиграет Залужному в случае проведения выборов президента

Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному

Владимир Зеленский проиграет бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному в случае, если на Украине проведут выборы президента. Об этом сообщил британский журнал Economist со ссылкой на опрос общественного мнения, передало РИА Новости в четверг, 20 февраля.

Как отметило издание, большинство украинцев недовольны Зеленским.

«В то время как Зеленский остается самым популярным нынешним политиком на Украине, на будущих выборах он проиграет… Залужному с 30% голосов против его 65%", — говорится в публикации.