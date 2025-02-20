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Дипфейки предложили считать отягчающим обстоятельством при мошенничестве
Также, ведутся обсуждения о разработке приложений, которые смогут выявлять дипфейки.

Дипфейки предложили считать отягчающим обстоятельством при мошенничестве. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минцифры России Максута Шадаева.

«С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Нам кажется, это правильно», — сказал министр.

Также, по его словам, речь идет о разработке приложений, которые смогут выявлять дипфейки.