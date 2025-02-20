24-летнего рязанца заподозрили в незаконном обороте средств платежей

Возбуждено уголовное дело

24-летнего рязанца заподозрили в незаконном обороте средств платежей. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемый, являясь фиктивным руководителем коммерческой организации, открыл в семи кредитных организациях расчетные счета и выдал неизвестному электронные средства, с помощью которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, как указано в публикации, подозреваемый предоставил электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени организации.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Расследование продолжается.