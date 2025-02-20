Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
-5°
Птн, 21
-5°
Сбт, 22
-3°
ЦБ USD 88.51 -1.92 21/02
ЦБ EUR 92.48 -1.6 21/02
Нал. USD 92.50 / 92.20 20/02 18:30
Нал. EUR 96.50 / 98.00 20/02 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
Вчера 13:49
5 880
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
18 февраля 14:33
12 026
«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области
«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skylin...
18 февраля 10:56
7 156
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
13 469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
24-летнего рязанца заподозрили в незаконном обороте средств платежей
Возбуждено уголовное дело

24-летнего рязанца заподозрили в незаконном обороте средств платежей. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемый, являясь фиктивным руководителем коммерческой организации, открыл в семи кредитных организациях расчетные счета и выдал неизвестному электронные средства, с помощью которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, как указано в публикации, подозреваемый предоставил электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени организации.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ). Расследование продолжается.