Зеленский согласился начать переговоры с Россией
Президент Украины согласился начать переговоры с РФ сразу после встречи с Трампом.
Владимир Зеленский согласился начать переговоры с Россией сразу после встречи с Трампом. Об этом президент Украины сказал в интервью Associated Press,
«После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров», — сказал украинский лидер.
По словам Зеленского, Киев находится в контакте с администрацией президента США, однако на данный момент обсуждения имеют обобщенный характер.
По его мнению, вскоре могут пройти личные встречи представителей Украины и Соединенных Штатов для разработки более подробных соглашений.