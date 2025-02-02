Зеленский согласился начать переговоры с Россией

Президент Украины согласился начать переговоры с РФ сразу после встречи с Трампом.

Владимир Зеленский согласился начать переговоры с Россией сразу после встречи с Трампом. Об этом президент Украины сказал в интервью Associated Press, передал РЕН ТВ в воскресенье, 2 февраля.

«После разговора с Трампом нам следует перейти к некоему формату обсуждения с россиянами. Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, Киев находится в контакте с администрацией президента США, однако на данный момент обсуждения имеют обобщенный характер.

По его мнению, вскоре могут пройти личные встречи представителей Украины и Соединенных Штатов для разработки более подробных соглашений.