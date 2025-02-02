Зеленский признал, что ВСУ понесли огромные потери
Ранее в Минобороны сообщали, что ежемесячные потери ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше за последние полгода.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ понесли огромные потери в ходе конфликта. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 2 февраля.
«Мы также понесли огромные потери», — приводятся слова Зеленского.
Напомним, в Минобороны сообщали, что ежемесячные потери ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше за последние полгода.