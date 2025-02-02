ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Курской области

Пуск ракет ВСУ из Сумской области зафиксировали российские средства противовоздушной обороны.

В субботу, 1 февраля, ВСУ нанесли «целенаправленный ракетный удар» по интернату в городе Суджа Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в соцсетях.

Как уточнили в публикации, пуск ракет ВСУ из Сумской области зафиксировали российские средства противовоздушной обороны.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в соцсетях сообщил, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.

«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — заключил он.