В Забайкальском крае ребенка насмерть придавило обрушившейся кирпичной печью
В воскресенье, 2 февраля, в Забайкальском крае ребенка насмерть придавило обрушившейся кирпичной печью. Об этом сообщила пресс-служба краевого следкома в соцсетях.
Трагедия произошла в городе Шилке. По предварительным данным СК, 10-летнего мальчика придавило фрагментами обрушившейся кирпичной печи, которая находилась на территории частично разобранного аварийного дома.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.
Видео и фото: пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю