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В Рязанской области снова закрыли переправу через Оку
В воскресенье, 2 февраля, перекрыли движение по наплавному мосту через Оку у села Фатьяновка Спасского района.

В воскресенье, 2 февраля, перекрыли движение по наплавному мосту через Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездная дорога. На месте установили предупреждающие знаки.

Рязанцев призвали учитывать информацию о перекрытии движения при планировании маршрута.