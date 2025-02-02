В Рязанской области снова закрыли переправу через Оку
В воскресенье, 2 февраля, перекрыли движение по наплавному мосту через Оку у села Фатьяновка Спасского района.
В воскресенье, 2 февраля, перекрыли движение по наплавному мосту через Оку у села Фатьяновка Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездная дорога. На месте установили предупреждающие знаки.
Рязанцев призвали учитывать информацию о перекрытии движения при планировании маршрута.