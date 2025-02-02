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В Рязанской области произошло смертельное ДТП
ДТП произошло 2 февраля в 3:15 на 198 километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. По предварительный данным, водитель BMW не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

ДТП произошло 2 февраля в 3:15 на 198-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. По предварительным данным ведомства, водитель BMW не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП один человек погиб, еще двое пострадали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.

Комментарий начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Касимовский» Павла Николашкина с места ДТП можно посмотреть по ссылке.