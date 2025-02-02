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В Рязани простились с журналистом Владимиром Фроловым
Церемония прощания прошла в воскресенье, 2 февраля, на Новогражданском кладбище. Проститься с Владимиром Фроловым пришли около 50 человек. Среди них было много бывших коллег из рязанских изданий, с которыми журналист работал в разные годы. Друзья, близкие и коллеги вспомнили Владимира и рассказали много историй в память о нем, после чего урну с прахом Фролова захоронили.

В Рязани простились с журналистом Владимиром Фроловым. Церемония прошла в воскресенье, 2 февраля, на Новогражданском кладбище.

Проститься с Владимиром Фроловым пришли около 50 человек. Среди них было много бывших коллег из рязанских изданий, с которыми журналист работал в разные годы.

Друзья, близкие и коллеги вспомнили Владимира и рассказали много историй в память о нем, после чего урну с прахом Фролова захоронили.

Напомним, 27 января он попал под поезд в районе платформы 194 км в черте Рязани. Владимиру Фролову было 54 года.

Он работал главредом изданий «Телесемь», «КП в Рязани», «Вечерняя Рязань».

Владимир Фролов также восемь лет был журналистом в РЗН. инфо. Он автор публикаций и спецпроектов на нашем сайте о площади Ленина, Кремле, Борках, Солженицыне, рязанцах в Чернобыле, Афганистане и защитниках Брестской крепости.

Редакция скорбит по поводу ухода из жизни коллеги и выражает соболезнования родным и близким Владимира Фролова.