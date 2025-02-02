В Рязани при пожаре погиб мужчина

Информация о пожаре в доме на улице Новоселов поступила в 15:34. Его тушили три единицы техники и 11 человек. Возгорание ликвидировали в 16:40.

В Рязани в воскресенье, 2 февраля, произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре в доме на улице Новоселов поступила в 15:34. Его тушили три единицы техники и 11 человек. Возгорание ликвидировали в 16:40.

При пожаре погиб мужчина 1962 года рождения.

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Его площадь составила 10 квадратных метров.

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