В Рязани мошенники обманули пенсионерку на 900 тысяч рублей

Их разыскали и задержали. Проводится расследование.

В Рязани мошенники обманули 70-летнюю женщину на 900 тысяч рублей. Об этом сообщил пресс-служба регионального УМВД в воскресенье, 2 февраля.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонил якобы представитель службы безопасности банка и заявил, что счет в опасности, нужно обналичить сбережения. После, как сказал злоумышленник, необходимо передать купюры представителю банка, который поместит деньги на безопасный счет. Женщина выполнила указания незнакомца.

Позже она поняла, что связалась с мошенниками и обратилась в отдел. Полицейские установили, что к хищению причастны молодые люди в возрасте 18 и 22 лет. Их разыскали и задержали.

По предварительной информации ведомства, 22-летний рязанец нашел в интернете работу — он должен был забирать деньги у обманутых пенсионеров. К этой деятельности привлек приятеля и направил его к 70-летней женщине за наличными. Злоумышленники получили процент с суммы и отправили деньги подельникам.

Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что проводится расследование.