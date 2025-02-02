В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области

За сутки Украина потеряла более 200 военнослужащих. Кроме того, уничтожены два танка ВСУ, четыре бронетранспортера, девять боевых бронемашин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.