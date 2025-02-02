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В Касимове продадут сгоревший дом Барковых
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 3 марта 2025 года. Торги пройдут 7 марта. Начальная цена составляет 634 тысячи рублей.

Объявлен аукцион по продаже дома Барковых в Касимове и аренде земельного участка под ним. Соответствующая информация размещена на сайте Дом.РФ.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 3 марта 2025 года. Торги пройдут 7 марта. Начальная цена составляет 634 тысячи рублей.

Как указано в публикации, будущий покупатель должен будет разработать проектную документацию и провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством.

«Имущественный комплекс включает в себя объект культурного наследия — „Дом Барковых“. Городская усадьба с богатой историей и восхитительным видом на Оку. Основатель династии прошел путь от крепостного до купца первой гильдии. В каждом поколении были врачи, один из которых вошел в книгу „Трехсотлетие дома Романовых“», — говорится в посте.

Напомним, в ноябре 2020 года огонь уничтожил дом Барковых — здание 1828 года постройки, в котором в 1977 году снимали фильм Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга». В 1960 году объект внесли в реестр памятников федерального значения. От дома Барковых в Касимове, который сгорел 20 ноября, остались только колонны и входная группа.