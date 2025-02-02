В Белгородской области после атаки ВСУ ранены три человека

ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус и мусоровоз. Пострадали две женщины и мужчина.

В воскресенье, 2 февраля, в Белгородской области после атаки ВСУ ранены три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях.

По его словам, ВСУ атаковали микроавтобус в районе села Двулучное Валуйского округа. Ранены водитель и пассажир.

Отмечается, что пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги доставили в больницу. От госпитализации она отказалась, лечение будет проходить амбулаторно.

Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой машина скорой помощи доставит больницу.

По словам Гладкова, у микроавтобуса повреждены крыша и остекление.

Кроме того, в поселке Чапаевский Грайворонского округа после атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги попутным транспортом ее доставили в больницу. После оказания медпомощи женщину отпустят на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены кабина и остекление.

Гладков уточнил, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова