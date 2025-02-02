Умерла актриса из сериала «Игра в кальмара»

Актрисе был 81 год.

Умерла южнокорейская актриса Ли Джу-щиль из сериала «Игра в кальмара». Об этом 2 февраля сообщило издание «МК».

Актрисе был 81 год. В публикации сказано, что Ли Джу-щиль умерла от рака желудка. Диагноз ей поставили три месяца назад.

Последние дни жизни Ли Джу-щиль провела в больнице. В итоге у актрисы на фоне прогрессирующего заболевания остановилось сердце. Отмечается, что женщина уже имела онкологические заболевания ранее.

Похороны актрисы состоятся 5 февраля.

В сериале «Игра в кальмара» Ли Джу-щиль исполнила роль матери одного из главных героев, полицейского Хван Чжун-Хо.

Фото: скриншот из сериала «Игра в кальмара»