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Синоптик спрогнозировал раннее наступление лета в России
По словам Александра Шувалова, вероятность холодного лета составляет около 30%. Скорее всего, оно будет все же «нормальным или жарким», добавил синоптик.

Синоптик Александр Шувалов спрогнозировал раннее наступление лета в России в 2025 году. Об этом он сообщил в воскресенье, 2 февраля, 360.ru.

«Можно предположить, что лето в 2025 году наступит пораньше. Такая тенденция прослеживается — год от года продолжительность летнего периода увеличивается», — сказал Александр Шувалов.

По его словам, вероятность холодного лета составляет около 30%. Скорее всего, оно будет все же «нормальным или жарким», добавил синоптик.

Однако, как отметил Александр Шувалов, таких теплых зим и январей, как в этом году, еще не случалось, поэтому долгосрочные прогнозы могут быть ошибочными.

Напомним, в январе в Рязанской области зафиксировали температурные рекорды.